Trauer um Uwe Seeler : "Ein Vorbild für mein Leben"

"Das Schönste auf der Welt ist doch, normal zu sein", war einer seiner Leitsprüche. Als Trainer in England hätte er wahrscheinlich gesagt: "I am the normal one" (Jürgen Klopp.) In Hamburg wird es heute stiller sein als sonst. Lauter werden nur die Stimmen, die jetzt schon fordern, das Volksparkstadion in Uwe-Seeler-Stadion zu benennen.