Viel Fernsehen geguckt hat auch Handball-Bundestrainer Alfred Gislason in den neun Monaten, in denen er im Amt ist, aber noch kein Spiel betreuen konnte. "Ich habe sehr viele Spiele geguckt und ausgewertet und dann verschwanden immer die Gegner, weil nicht gespielt wurde", sagt er. Auch hinter dem tatsächlichen Erscheinen der Nationalmannschaft Bosniens zum EM-Qualifikationsspiel am kommenden Donnerstag steht noch ein kleines Fragezeichen.