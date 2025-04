Hannover 96 trennt sich von Trainer André Breitenreiter

Die Trennung von Breitenreiter ist bereits die dritte Trainer-Entlassung im Fußball-Unterhaus in dieser Woche. Am Dienstag war zuerst Markus Anfang beim 1. FC Kaiserslautern freigestellt worden. Am Mittwoch verkündete der FC Schalke das Ende der Zusammenarbeit mit Kees van Wonderen im Sommer.