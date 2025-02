Conference League: Heidenheims Europa-Reise ist zu Ende

Heidenheim war durch Gegentore von Amin Chiakha (37.) und Kevin Diks (53./Foulelfmeter) in der regulären Spielzeit an den Rand des Ausscheidens geraten. Leo Scienza brachte die Hausherren mit seinem Treffer wieder ins Spiel (74.) und in die Verlängerung. In der 114. Minute dann der Stich ins Heidenheimer Herz durch den Treffer von Rodrigo Huescas.