Historischer Erfolg: Heidenheim erreicht Europacup-Ligaphase

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim setzte sich im Playoff-Rückspiel gegen den früheren schwedischen Meister BK Häcken mit 3:2 (1:0) durch und zog erstmals in der Klubgeschichte in die Ligaphase der Conference League ein. Auch das Hinspiel in Schweden hatte der Bundesligist bei seiner Europa-Premiere mit 2:1 gewonnen.