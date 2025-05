Erstliga-Rückkehr nach 7 Jahren: Wie der HSV den Aufstieg feierte

Ticketnachfrage wie noch nie

Die Ticketnachfrage "war noch nie so hoch wie jetzt", so Huwer.

Seit dem Mittag sind die Fans in die Kneipen geströmt, um die TV-Konferenz der Nachmittagsspiele zu sehen - in der Hoffnung, da schon den Aufstieg feiern zu können. Vergeblich, Elversberg und Paderborn haben ihre Spiele gewonnen - der HSV braucht am Abend gegen Ulm einen Sieg, um schon an diesem Spieletag alles klarzumachen.