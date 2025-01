Hummels löst Rudelbildung bei Rom-Derby aus

Beim 2:0-Sieg der AS Rom im hitzigen Stadtderby gegen Lazio hat der deutsche Ex-Nationalspieler Mats Hummels eine heftige Rudelbildung ausgelöst. In der dritten Minute der Nachspielzeit foulte der Innenverteidiger der AS Rom an der Seitenlinie Gegenspieler Valentin Castellanos, beim Aufstehen gerieten beide auch mit den Köpfen aneinander.