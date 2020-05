Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Hygienekonzepte für die Fortsetzung der von ihm organisierten Wettbewerbe veröffentlicht - für den DFB-Pokal, die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga. Die Vorgaben orientieren sich sehr stark am von der "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" entwickelten Konzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Weiter unklar ist allerdings, ob es in der Frauen-Bundesliga und der 3. Liga überhaupt eine Fortsetzung des Spielbetriebs geben wird. Der DFB will darüber erst bei einem außerordentlichen Bundestag am 25. Mai entscheiden.