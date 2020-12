Der 1950 in Bremen geborene Torwart Dieter Burdenski spielte von von 1970 bis 1988 für den FC Schalke 04, Arminia Bielefeld und Werder Bremen.



Mit 444 Bundesliga-Einsätzen ist er Werder Bremens Rekordspieler und Ehrenspielführer und gewann 1988 die Deutsche Meiserschaft. In der Natonalelf hatte er zwölf Einsätze und gehörte zum Kader bei der WM 1978 sowie der EM 1984. Von 1997 bis 2005 war er Torwarttrainer bei Werder Bremen. Im April 2017 übernahm der Sportmarketing-Unternehmer mit 72 Prozent die Mehrheit am polnischen Erstligsten Korona Kielce, die er eineinhalb Jahre später wieder abgab.

Bildquelle: Imago