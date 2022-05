Mehr als 100.000 Fans wollten Milan zum entscheidenden letzten Saisonspiel bei US Sassuolo begleiten, dessen Stadion aber nur rund 21.500 Zuschauer fasst. Ein Heimspiel hatten die Gäste am Ende aber auch so. Viele Tifosi reisten zudem ohne Eintrittskarte an, was zu einigen Tumulten rund um das Stadion führte.