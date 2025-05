Roma spielt nächste Saison in der Europa League

In der 90. Minute eingewechselt hatte er im letzten Spiel seiner Profikarriere für die AS Rom am Sonntagabend nochmal einige Momente auf dem Platz verbringen dürfen. "Ich bin stolz, dass ich einen Beitrag leisten konnte", freute sich der 36-Jährige anschließend. "Vielleicht war das der bestmögliche Abschluss für diese Saison."

In sportlicher Hinsicht stimmte das nicht ganz, schließlich verpasste die Roma trotz des 2:0 (1:0)-Sieges beim FC Turin den Einzug in die Champions League. Doch auch das konnte die Stimmung am Abend der Abschiede nicht trüben. "Ich bin froh, dass wir es doch noch in die Europa League geschafft haben", betonte Hummels - "auch wenn wir nur knapp an der Champions League vorbeigeschrammt sind."