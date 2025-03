Der neue "FC Hollywood": Wo die Filmstars Fußball schauen

Auch wenn der "FC Hollywood" in einer fünfteiligen Serie eben erst wieder zum Leben erweckt wurde: Für den FC Bayern ist die Zeit, als Stars wie Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Mario Basler die Medien über Jahre hinweg großzügig mit Klatsch und Knatsch versorgten, längst vorbei. In München sind sie sehr zufrieden darüber.

Ein Vierteljahrhundert später ist nun ein anderer Verein dabei, sich als neuer "FC Hollywood" zu etablieren: der italienische Erstliga-Aufsteiger Como 1907. Die Mannschaft aus der 85.000-Einwohner-Stadt am Comer See liefert zwar keine Intrigen aus ihren Reihen, dafür sitzt bei Heimspielen regelmäßig die Hollywood-Prominenz auf der Tribüne.

Kate Beckinsale von den Emotionen begeistert

Nur eine kleine Auswahl, wer zuletzt an Schauspielern im VIP-Bereich des kleinen Stadio Giuseppe Sinigaglia direkt am Seeufer zu sehen war: Hugh Grant, Kate Beckinsale, Keira Knightley, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch und auch Adrien Brody, der kürzlich für "Der Brutalist" seinen zweiten Oscar bekam.

Was für Emotionen, was für Adrenalin und Energie. Ich habe jede Minute genossen.

Milliardärsfamilie aus Indonesien finanziert Verein

Das Interesse der Hollywood-Stars hat weniger mit sportlichen Erfolgen zu tun: Aktuell steht Como in der Tabelle der Serie A auf Platz 13. Wenn man so möchte, ist der Verein eine graue Maus in Italiens Eliteliga.

Mit einem geschätzten Vermögen von 45 Milliarden Euro gehören die 83 und 85 Jahre alten Hartonos in ihrer fußballverrückten Heimat zu den reichsten Männern des Landes. Ihr Imperium umfasst den Mischkonzern Djarum und die Bank BCA. Auch in Asien investieren sie in Sport, vor allem in Badminton und Fußball.