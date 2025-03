Donnarumma: "Gigio" erinnert immer mehr an "Gigi"

Die Nations-League-Viertelfinalduelle gegen Deutschland am Donnerstag (20:45 Uhr/ARD) und Sonntag (20:45 Uhr/RTL) kann Italiens Torwart Gianluigi Donnarumma mit breiter Brust angehen. Im Elfmeterschießen gegen den FC Liverpool sicherte er vor kurzem Paris Saint-Germain mit zwei entschärften Versuchen das Viertelfinale in der Champions League

Keine guten Erinnerungen an Begegnung mit der DFB-Elf

An seine letzte Begegnung mit der DFB-Elf hat der Kapitän der Azzurri nicht so gute Erinnerungen. Bei Italiens 2:5-Klatsche in Gladbach im Juni 2022 verschuldete der damals amtierende "Welttorhüter des Jahres" das 0:5 selbst.