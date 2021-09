Boateng, der am Freitag 33 Jahre alt wird, erhält einen Zweijahresvertrag. Vom FC Bayern München hatte der Verteidiger nach zehn Jahren keinen neuen Kontrakt mehr erhalten. Deshalb durfte er als vereinsloser Spieler auch nach Ende der Transferfrist in Frankreich am Dienstagabend verpflichtet werden. Im Nationalteam wurde er nach der enttäuschenden WM 2018 vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw aussortiert.