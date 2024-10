Rose, Schwarz und Gomez: Klopps Bekannte im RB-Kosmos

Den aktuellen Coach von RB Leipzig trainierte Klopp zu Mainzer Zeiten selbst. 2021 wurde Rose dann Cheftrainer bei Klopps ehemaligem Klub Borussia Dortmund . Die beiden blieben in Kontakt. In Leipzig holte der 48-Jährige 2023 den DFB-Pokal . Ganz unumstritten ist er angesichts der hohen Erwartungen beim Klub aber nicht immer. Erzählungen zufolge hatte Klopp Rose an einem feuchtfröhlichen Abend in Mainz eine Trainerkarriere prophezeit - so wie auch einem anderen Coach.