Julius Hirsch Preis: Diskriminierung mit Vielfalt bekämpfen

Wenn am Sonntag, am Vorabend des Länderspieles Deutschland gegen die Niederlande , der Julius Hirsch Preis vergeben wird, werden Erinnerungen an ein Fußballspiel aus dem Jahr 1912 wach. Damals trennten sich die Niederlande und Deutschland in Zwolle 5:5 und eben jener Julius Hirsch erzielte als erster deutscher Nationalspieler vier Tore in einem Spiel.