Der 3. Februar 2025 hatte es in sich: Erst verkündet der Club, dass Stefanos Tzimas im Sommer für über 25 Millionen in die Premier League wechselt. Wenig später ist klar, dass Eigengewächs Finn Jeltsch mit sofortiger Wirkung den Verein verlässt. Nach knapp zehn Jahren in Nürnberg wechselt der 19-jährige Jeltsch zum VfB Stuttgart in die Bundesliga.