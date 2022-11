Angesichts der öffentlichen Debatte um die Austragung der WM in Katar haben sich in den letzten Monaten auch zahlreiche Städte positioniert und Public Viewings oder Fanfeste in ihren Zentren eine Absage erteilt. Die Begründung dafür sind meist wie in Kiel oder Nürnberg auf die Lage der Menschenrechte in Katar bezogen. Unklar bleibt jedoch, inwieweit auch andere Hemmnisse wie die kalte Jahreszeit und die noch anhaltende Pandemie die Austragung größere Spektakel sowieso stark eingeschränkt hätten.