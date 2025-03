Ehrlicher Rücktritt in Liverpool: Fair Play-Preis für Klopp

Jürgen Klopp, der inzwischen als Global Head of Football von Red Bull tätig ist, wird für die Art seines Abschieds als Teammanager des FC Liverpool gewürdigt.

Zu Wochenbeginn gab es im Karneval zunächst närrischen Spott. "Für Kloppo zählten früher Werte, um die er sich jetzt nicht mehr scherte. Denn weil Red Bull lockt mit viel Geld, er krachend nun vom Sockel fällt", stand auf einem Motivwagen beim Mainzer Rosenmontagszug mit kritische Blick auf Klopp für dessen neuen Job als "Head of Global Soccer."

Er begann als "the normal one" und führte dann den FC Liverpool zurück zu internationaler Größe. Am Sonntag endet für Jürgen Klopp das Kapitel als Trainer der "Reds".

