Flick hatte vor der Partie vor den Flanken des Gegners auf Top-Stürmer Andre-Pierre Gignac gewarnt. Und es dauerte nur 20 Sekunden, da kam die erste in den Münchner Strafraum geflogen - Gignac aber köpfte am Tor vorbei. Doch die Bayern übernahmen bald das Kommando und jubelten in der 18. Minute erstmals, als ein Distanzschuss von Joshua Kimmich einschlug.