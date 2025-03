Fußball: León aus Mexiko von Klub-WM ausgeschlossen

Der Fußball-Weltverband FIFA hat knapp drei Monate vor Beginn der Klub-WM einen Teilnehmer ausgeschlossen und muss sich nun auf die Suche nach einem neuen 32. Starter machen. Der mexikanische Vertreter Club León darf an dem Turnier in diesem Sommer (14. Juni bis 13. Juli) nicht teilnehmen, wie die FIFA mitteilte.

León: Verstoß gegen Eigner-Regelungen

Demnach habe der Klub um den früheren Münchner James Rodríguez "die Kriterien zum Besitz mehrerer Fußballklubs" nicht erfüllt - der Verein hat in José de Jesús Martínez Patiño den gleichen Eigentümer wie CF Pachuca, der ebenfalls für das Turnier vom 14. Juni bis 13. Juli qualifiziert ist." Nach Bewertung aller vorliegenden Beweise ist der Vorsitzende der FIFA-Berufungskommission zum Schluss gekommen, dass CF Pachuca und Club León die (...) genannten Kriterien zum Besitz mehrerer Fußballklubs nicht erfüllen", hieß es von der FIFA.

James Rodriguez im León-Kader

Club León reagierte in einer Stellungnahme mit Unverständnis auf die Entscheidung. Man habe in den vergangenen Monaten Dokumente vorgelegt, die die Unabhängigkeit in allen finanziellen, administrativen und sportlichen Aspekten beweisen würden. Sollte der Ausschluss umgesetzt werden, wolle man vor dem höchsten Sportgericht Einspruch einlegen.