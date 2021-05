Der 51-Jährige, einst Profi des FC, übernahm am 18. November 2019 von Armin Veh, sein Vertrag lief bis 2023. Mit Trainer Markus Gisdol verhinderte der Klub den Abstieg in der Saison 2019/20, in der abgelaufenen Spielzeit wuchs der Druck auf das Duo, Gisdol musste in höchster Abstiegsgefahr nach dem 28. Spieltag gehen.