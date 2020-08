Bislang haben mehr als 13.000 Einzelpersonen und 2650 Fan-Organisationen die Erklärung unterschrieben, in der unter anderem eine gleichmäßigere Verteilung der TV-Gelder, die Einführung eines nationalen Financial Fairplays und die eindeutige Begrenzung von Investoreneinflüssen gefordert. Zu den Unterstützern gehören auch Ultra-Gruppen und Fan-Bündnisse, die zurzeit nicht am Dialog zwischen Fans und den Verbänden in der AG Fankulturen teilnehmen.