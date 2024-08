Fußball: Labbadia wird Trainer von Nigeria

Der langjährige Bundesliga-Trainer Bruno Labbadia wird neuer Trainer der Fußball-Nationalmannschaft von Nigeria. Das teilte der Verband NFF mit. Labbadia war zuletzt in der Bundesliga beim damals abstiegsbedrohten VfB Stuttgart tätig und war im April 2023 entlassen worden.

Labbadia der sechste Deutsche bei den "Super Eagles"

Auf der Trainerbank der "Super Eagles" von Nigeria ist der 58-Jährige nach Karl-Heinz Marotzke, Gottlieb Göller, Manfred Höner, Berti Vogts und Gernot Rohr bereits der sechste Deutsche. Labbadia tritt die Nachfolge von Finidi George an.

Für den früheren Torjäger Labbadia ist es die erste Station bei einer Nationalmannschaft. In der Bundesliga hatte er neben Stuttgart unter anderem auch den Hamburger SV , den VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen trainiert.

Nigeria in WM-Qualifikation unter Druck

Nigeria liegt in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nach drei Punkten aus vier Spielen aktuell nur auf dem fünften Platz der Gruppe C.