Die Protagonisten eines mal wieder etwas steril wirkenden Länderspiels hatten an diesem November-Abend die Spielfläche in der Leipziger Arena kaum verlassen, da machten sich eilfertige Arbeiter bereits an die Reparaturarbeiten des Rasens. Als könne es gar nicht schnell genug gehen, nach dem Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Tschechien (1:0) alles wieder in Ordnung zu bringen.