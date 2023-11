EM-Test gerät zur Pleite: DFB-Elf verliert gegen Österreich

Jener legendäre Ausruf von Österreichs Reporter Edi Finger nach dem Siegtor von Hans Krankl (Foto/dpa) zum 3:2 bei der WM 1978 in Argentinien gehört zur deutsch-österreichischen Fußball-Historie. In der Gesamtbilanz liegt die DFB-Elf mit 25 Siegen, sechs Unentschieden und zehn Niederlagen zwar nach wie vor deutlich vorn. Aber die deutsche "Schmach von Cordoba" lässt die Fans im Nachbarland heute noch frohlocken. Es war die einzige deutsche Pflichtspielniederlage gegen Austria nach dem Zweiten Weltkrieg.



Für beide Teams ein Makel ist die "Schande von Gijon" 1982, als man sich gemeinsam mit einem 1:0 für Deutschland in die WM-Zwischenrunde mauschelte.



Besser in der deutschen Fußballerinnerung sind das 6:1 im WM-Halbfinale 1954, der letzte Schritt vor dem folgenden Wunder von Bern.



Auch beim letzten Turniervergleich siegte Deutschland. Michael Ballack traf in der EM-Vorrunde 2008 im Ernst-Happel-Stadion zum 1:0.