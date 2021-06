13 Tage vor dem ersten EM-Spiel hat die deutsche Nationalmannschaft in ihrem vorletzten Test gegen Dänemark 1:1 (0:0) gespielt. Florian Neuhaus erzielte in Innsbruck kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit die Führung (48.). Yussuf Poulsen traf zum Endstand (71.) Das letzte Vorbereitungsspiel bestreitet das DFB-Team am Montag in Düsseldorf gegen Lettland.