Was ja irgendwie ein passendes Bild ergibt: Bespielt nicht auch die DFB-Auswahl gerade zwei Ebenen? Hier die sportliche, mit den ersten Vorbereitungsspielen im WM-Jahr. Dann aber auch die sportpolitische, denn der Krieg in der Ukraine, die WM in Katar und das Spiel gegen Israel sind zwangsläufig auch wichtige Themen. Selten hat sich die Nationalelf so tief in diesen Spannungsfeldern bewegt wie jetzt.