Die Nachlässigkeiten in der Schlussphase wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen zu wirken, in der sich der eine auf den anderen verlässt - vielleicht auch bedingt durch die mal wieder sehr defensiv geprägte Auswechseltaktik - zieht sich wie ein roter Faden durch eines der Schlusskapitel der Ära Löw. Erst im September in der Nations League gegen Spanien (1:1) hatte Deutschland in der Nachspielzeit den Sieg verschenkt, auch in der Schweiz (1:1) wurde der Vorsprung nicht gehalten.