Nur zwei Fouls? Eugen Seybold rieb sich nach dem Fußball-Länderspiel am 27. Juni 1920 in Zürich die Augen. Der Herausgeber des Fachblattes Fußball wollte nicht glauben, wie fair Hans Kalb, Tull Harder & Co. bei der 1:4-Niederlage gegen die Schweiz aufgetreten waren.