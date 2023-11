Österreich im Fußball-Fieber: Pressestimmen: "Wien bebt!"

Die österreichische Presse ist voll des Lobes für ihre Fußball-Nationalmannschaft. Am deutschen Team lassen die Journalisten kein gutes Haar nach der 0:2-Niederlage in Wien

"So ein Tag, so wunderschön wie heute"

ÖSTERREICH: "Cordoba im Happel! I werd narrisch. Im 41. Prestigeduell knallt unser Nationalteam Deutschland eiskalt ab und schließt das Länderspiel-Jahr mit einem unglaublichen 2:0-Sieg ab. Wien bebt: Was für ein krönender Jahresabschluss!"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit einer Pleite gegen Österreich in die Winterpause. Die Highlights vom Testspiel in Wien, das 0:2 verloren ging. 21.11.2023 | 8:55 min

Krone: "Episch! Rangnicks ÖFB-Helden demütigen Deutschland. Ein Traum: So ein Tag, so wunderschön wie heute. Engagierter, motivierter, fußballerisch besser. Das gefiel dem Fußballherz. Tja, liebe Deutsche, das hättet ihr nicht geglaubt. Aber wir waren besser - in allen Belangen!"