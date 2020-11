Kein anderer Bundesliga-Klub war zuletzt von Infektionen nach Länderspielen so betroffen wie die Kraichgauer. Nach insgesamt neun positiv getesteten Spielern seit Oktober befand sich der TSG-Kader bis vergangenen Montag sogar in einer siebentägigen Quarantäne. "Wenn dir ein Topstürmer wie Andrej Kramaric fünf Wochen lang fehlt, ist das ein entscheidender Faktor", so Rosen.