Zehn Spieltage waren in der Ligue 1 noch zu spielen, als der Klub-Fußball in Frankreich von der Corona-Krise ausgebremst wurde. Wie in der Bundesliga sollen die Partien mit aller Macht noch über die Bühne gebracht werden - vor leeren Rängen und wenn es sein muss mit Spielen bis in den Herbst.