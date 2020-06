Fünfmal wurde der Klub seither Zweiter, auch deshalb war das Warten auf den Titel so schmerzhaft. Und es hat eines Jürgen Klopp bedurft, die Reds aus der drohenden Lethargie zu befreien. Als Klopp 2015 in Liverpool anheuerte, beteuerte er, "The Normal One" zu sein, fünf Jahre später kann man das getrost als Untertreibung bezeichnen.