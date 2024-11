Ex-Bundestrainer Löw: Hätte nach WM 2018 aufhören sollen

Deutschland war in Russland erstmals in der Ära Löw krachend bei einem Turnier gescheitert. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) flog bei der WM 2018 erstmals in ihrer Geschichte als Gruppenletzter in der Vorrunde raus. Zuvor hatte der DFB unter dem heute 64-Jährigen stets mindestens das Halbfinale bei Europa- und Weltmeisterschaften erreicht. Die Krönung war der WM-Titel 2014 in Brasilien.