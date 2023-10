Der Privatmensch Alon Meyer ist verunsichert und in Gedanken weit weg in Israel, wohin sein Bruder vor 20 Jahren auswanderte und wo seit dem 7. Oktober, seit dem Überfall von Mitgliedern der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas, Entsetzen herrscht. Die Kinder seines Bruders seien alle "in dem Alter, in dem man in der Armee dient".