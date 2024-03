Fußball: ManCity dreht Derby nach Haaland-Fehlschuss

Erling Haaland von Manchester City durfte im Derby gegen Manchester United am Ende doch noch jubeln.

Trotz eines kuriosen Fehlschusses von Erling Haaland hat Manchester City das Derby gegen Manchester United gewonnen und bleibt in der englischen Premier League erster Verfolger von Jürgen Klopps FC Liverpool.

Das Team von Startrainer Pep Guardiola setzte sich gegen den Stadtrivalen 3:1 (0:1) und reist mit einem Punkt Rückstand zum absoluten Topspiel am kommenden Sonntag nach Liverpool.

Neues Personal, flexibles Spielsystem und ein Ausnahmecoach: Der FC Liverpool spielt unter Trainer Jürgen Klopp im Jahr nach der Krisensaison wieder ganz oben mit. 25.01.2024 | 14:38 min

Haaland verfehlt das leere Tor

Im 192. Manchester-Derby drückte City den Stadtrivalen von der ersten Minute an in die eigene Hälfte. Mit dem ersten Angriff schockte dann aber United das Guardiola-Team. Bruno Fernandes legte auf Marcus Rashford auf: Der fulminante Schuss des englischen Nationalstürmers aus über 20 Metern ging in der 8. Minute von der Unterkante der Latte zum 0:1 ins Netz.