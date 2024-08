Nach Rücktritt von Manuel Neuer: Torwartland war gestern

Neuer war 20 Jahre alt, als ihm erst Mirko Slomka beim FC Schalke 04 , dann bald darauf Joachim Löw in der Nationalelf vertraute. Der Gelsenkirchener sollte das Torwartspiel weltweit auf ein neues Level heben. Dieser Anspruch wird an seine Erben gar nicht gestellt, die bloß die DFB-Auswahl fehlerfrei zur WM 2026 in die USA, Kanada und Mexiko führen sollen. Was nach diesem Turnier auf einer deutschen Domäne passiert, kann heute keiner seriös vorhersagen.