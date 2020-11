Wichtig ist ihm speziell seine Gesundheit, bei Götzes Krankenakte wenig verwunderlich. Vor allem seine muskuläre Stoffwechselerkrankung (Myopathie), die ihn 2017 mehrere Monate außer Gefecht setzte, hat Spuren hinterlassen, aber auch einen Prozess in ihm in Gang gesetzt: "Diese temporäre Situation war sehr wichtig für mich, um zu lernen, wo meine Grenzen sind, was ich richtig und was ich falsch mache." So blicke er derzeit auch etwas bewusster, sensibler, auf die momentane Corona-Pandemie.