2. Bundesliga: Miroslav Klose startet als Trainer beim FCN

Miroslav Klose steht beim 1. FC Nürnberg vor seiner ersten Saison als Cheftrainer in Deutschland.

Seit einigen Wochen spielen sich rund um die Trainingseinheiten des Zweitligisten 1. FC Nürnberg die immergleichen Szenen ab. Egal, ob am heimischen Valznerweiher, oder im Trainingslager am Walchsee in Tirol.