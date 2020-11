Der Deutsche Fußball-Bund sieht die aktuellen Lösungen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin als beispielhaft an. Das Landeskabinett in Mecklenburg-Vorpommern hat entscheiden, das Pauschalverbot von Freizeit- und Amateursport nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre im Vereinssport anzuwenden - dort ist weiter Trainingsbetrieb erlaubt. In Berlin gilt die Sonderreglung, dass Vereinssport für Kinder bis zwölf Jahren unter Auflagen gestattet ist.