Die Ansprüche an der Säbener Straße sind andere. Der Meistertitel ist Pflicht, die Champions League die Kür mit viel beträchtlicheren Erwartungen an ihn als bisher. Titel zählen, sportlicher Fortschritt weniger. Nagelsmann muss im nächsten Karriereschritt beweisen, dass er die individuell Besten weiterhin zu einer der besten Mannschaften Europas formen kann. So wie es Flick gelungen ist.