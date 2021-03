Verbandspräsident Fritz Keller äußerte sich "tief dankbar, weil uns Jogi die Zeit gegeben hat", in aller Ruhe seine Nachfolge vorbereiten zu können. "Wir haben alle Zeit der Welt. Das ist eine sehr gute Situation", sagte Keller. In Bezug auf die Löw-Nachfolge kündigte Bierhoff an, in nächster Zeit keine Kandidaten zu kommentieren oder Zwischenstandsmeldungen zu geben. "Wir werden unsere Entscheidung nicht nach Umfragewerten treffen."