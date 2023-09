Ein Dreivierteljahr vor der Heim-EM hat sich beinahe schon eine Art Endzeitstimmung rund um die Nationalmannschaft breit gemacht, so dramatisch lesen sich die Beschreibungen des Ist-Zustandes. Hans Flick steht als Fußballlehrer in der Autostadt an einer Weggabelung. Beim Länderspiel gegen Japan (Samstag, 20.45 Uhr) und gegen Frankreich in Dortmund (Dienstag, 21 Uhr) befindet sich der Bundestrainer in einer Bringschuld.