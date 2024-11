DFB-Team: Nagelsmann ruft - Wanner kommt nicht

Der vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehene Profi spielt bislang eine starke Bundesliga-Saison . Nagelsmann sieht in ihm einen "Spieler mit sehr viel Potenzial, den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben". Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat den Jungstar im November 2022 schon einmal bei der Nationalmannschaft mittrainieren lassen.