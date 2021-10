Raum gehört mittlerweile zur Garde der U21-Europameister, die sich bereits eine Stufe höher zeigen durften. Raum debütierte für die DFB-Auswahl am 5. September mit einem Kurzeinsatz in Stuttgart beim Kantersieg gegen Rumänien (6:0), durfte zuletzt beim Auswärtserfolg in Skopje gegen Nordmazedonien (4:0) sogar durchspielen. Sein großer Vorteil: Die Planstelle als linker Außenverteidiger ist seit Jahren in der Nationalelf vakant: 14 verschiedene Kandidaten haben sich hier seit der WM 2014 versucht - und bereits in Brasilien war Benedikt Höwedes links hinten in der Viererkette eine Notlösung.