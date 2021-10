Als ihn die Frage erreichte, wie er denn die Menschenrechtslage in Katar bewerte, verwies er bloß auf eine Aussage der Generalsekretärin Heike Ullrich, dass das WM-Gastgeberland im Wandel sei. Er würde vor Ort genau hinschauen, sei aber jetzt zu weit weg. Tatsächlich packt Flick nicht an, was er nicht beherrscht. Er geht vor wie ein Handwerksmeister, der sich aufs Machbare beschränkt.