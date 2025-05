Wagner wird letztmals beim Final Four der Nations League beim DFB-Team in der Verantwortung sein. Am 4. Juni (21.00 Uhr/ZDF) geht es in München im Halbfinale gegen Portugal , vier Tage später folgt das Finale ebenfalls in der Allianz Arena oder das Spiel um Platz 3 in Stuttgart gegen Spanien oder Frankreich.