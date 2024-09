Kimmich und ter Stegen: Beförderungen im DFB-Team mit Ansage

"Welcome Home" stand auf der großen Begrüßungstafel, als Julian Nagelsmann auf dem weitläufigen Gelände des Noch-Ausrüsters Adidas in Herzogenaurach sich wieder im Zwiespalt wähnte. Erneut beschlich den Bundestrainer am Montag ja das Gefühl, dass vor acht Wochen bei der Heim-EM für die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen Spanien alles ein bisschen abrupt endete.