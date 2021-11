In allen Spielen ließ die Nationalelf noch eine Menge guter Chancen liegen. Ihr Stürmer mit der besten Quote ist Serge Gnabry, der in 31 Länderspielen schon 20 Mal traf – aber im Verein klar von Torgarant Robert Lewandowski überboten wird. Flicks Problem: Er kann sich auf Schlüsselpositionen in Tor, Abwehr und Mittelfeld auf Leistungsträger aus seiner Zeit beim FC Bayern verlassen – den Weltfußballer aus Polen kann er nicht aufbieten.